Berlin - Im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg hat am Donnerstagabend das Dach eines Wohnhauses gebrannt. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden, wie die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag mitteilte. Eine Bewohnerin wurde mit Kreislaufproblemen in eine Klinik gebracht. Zudem wurden drei Katzen vor den Flammen gerettet. In der Spitze waren nach Angaben der Feuerwehr etwa 100 Einsatzkräfte vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Warum die Fläche von rund 200 Quadratmetern brannte, war zunächst unklar.