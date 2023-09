Plauen - Weil er eine brennende Kerze vergessen hat, ist ein 44-Jähriger bei einem Feuer in Plauen verletzt worden. Als der Mann den Brand am Sonntag in seiner Wohnung bemerkte, löschte er ihn selbst mit Wasser, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Dabei erlitt er eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Verrußungen und einem Wasserschaden, ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden liegt bei rund 20.000 Euro.