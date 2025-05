Magdeburg. - "Danke, Pablo! (1997 - 2024)": Mit dieser Einblendung hat das Team die 20. "Polizeiruf 110"-Episode aus Magdeburg ihrem verstorbenen und sehr geschätzten Kollegen Pablo Grant gewidmet. Der Schauspieler war nur zwei Monate nach Drehschluss, am 6. Februar 2025, unerwartet an den Folgen einer Thrombose gestorben.

Seit 2020 gehörte Pablo Grant in der Rolle des Kriminalobermeisters Günther Márquez zum festen Bestandteil des "Polizeiruf 110"-Ermittler-Teams aus Magdeburg.

Pablo Grant war nicht nur Schauspieler

Nicht nur als Schauspieler machte sich Pablo Grant einen Namen, sondern auch als Musiker. Grant war Teil der beliebten Berliner Hip-Hop-Crew BHZ. Mit den Soloalben „Dunkelschwarz“ (2019) und „Liebe und Schmerz“ (2023) gewann er viele Fans.

Den Karriersprung schaffte Grant 2016 mit dem Kinofilm „Bibi und Tina: Mädchen gegen Jungs“.

In den beiden ersten Staffeln der Serie „Druck“ (Funk/ZDFneo) spielte er die Rolle des Schülers Samuel Fischer. 2020 war er außerdem in der ARD-Tragikkomödie „Herren“ zu sehen.

Woran ist Pablo Grant mit nur 26 Jahren gestorben?

Grant war am 6. Februar 2025 unerwartet an den Folgen einer Thrombose gestorben. "Die Familie und Freunde des Verstorbenen sind untröstlich und bitten bis auf Weiteres darum, die Privatsphäre zu respektieren und in dieser schweren Zeit von Kontaktaufnahme abzusehen", schrieb seine Band BHZ auf Instagram.

Unter dem Beitrag hatten zahlreiche Musiker und Bands ihr Beileid bekundet, darunter KIZ, Haftbefehl, Nina Chuba und 257ers.