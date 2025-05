Zwei Autos brennen in der Nacht auf dem Friedrich-Olbricht-Damm in Berlin-Charlottenburg. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art an gleicher Stelle.

Vor der JVA Plötzensee sind in der Nacht zwei Autos in Brand geraten. (Symbolbild)

Berlin - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind in der Nähe der Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin-Charlottenburg Autos in Brand geraten. Laut Polizeiangaben fing ein Auto auf dem Friedrich-Olbricht-Damm in der Nacht zu Donnerstag Feuer, kurz darauf griffen die Flammen auf ein nahe geparktes weiteres Fahrzeug über. Beide wurden stark beschädigt.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatte dort ein anderes Auto gebrannt. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht – auch im Hinblick auf ähnliche Brände im Sommer und Herbst 2024.