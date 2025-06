Schortens - Die Polizei in Friesland sucht einen Dieb, der ein 30 Jahre altes Gebiss aus der Wohnung einer Seniorin in Schortens gestohlen hat. Zur Aufklärung des Falls bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe. Die 85 Jahre alte Seniorin habe am Freitag ihre Zahnprothese wie gewohnt vor dem Schlafengehen in ein Wasserglas im Badezimmer gelegt, sagte ein Polizeisprecher. Am darauffolgenden Morgen habe sie dann festgestellt, dass das Gebiss verschwunden war. Das Apartment der Seniorin war demnach unverschlossen.

Bei dem Gebiss handelt es sich laut den Beamten um ein Modell mit Goldanteilen. Der genaue Wert ist nicht bekannt. „Das ist selten, dass Zahnprothesen gestohlen werden. Denn meistens werden sie ja getragen“, sagte der Polizeisprecher.

Die Polizei geht davon aus, dass der bislang unbekannte Täter es wegen der Goldanteile gezielt auf diese Prothese abgesehen hatte. Es werde nun geprüft, ob die Zahnprothese möglicherweise zum Kauf angeboten wurde, teilte die Polizei mit. Zeugen, die Hinweise dazu, zu der Tat oder zu dem Gebiss machen können, sollen sich bei der Polizei melden.