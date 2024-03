Bremerhaven - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven treffen im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga auf den EHC Red Bull München. Nach dem Einzug der Straubing Tigers am Samstag in die Runde der besten Vier empfängt der überraschende Hauptrunden-Sieger von Trainer Thomas Popiesch am Montag (14.00 Uhr/MagentaSport) in der ersten von sieben möglichen Partien das Star-Ensemble aus München. Es ist bereits das vierte Aufeinandertreffen der beiden Teams in den Playoffs. 2017, 2018 und im vergangenen Jahr gewannen jeweils im Viertelfinale die Münchner das Duell.

Das Team von Ex-Bundestrainer Toni Söderholm enttäuschte in der regulären Saison als Tabellensechster, zeigte sich im Viertelfinale durch ein souveränes 4:0 gegen die Grizzlys Wolfsburg deutlich verbessert. Auch Bremerhaven blieb gegen den ERC Ingolstadt in vier Partien ohne Niederlage und hofft auf nach dem ersten Halbfinal-Einzug der Club-Geschichte weiter auf die Meisterschaft.