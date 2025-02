Bis zum Sommer will der portugiesische Angreifer André Silva Werder Bremen als Leihspieler helfen. In der Vergangenheit spielte er schon bei vielen Vereinen. Das passt ihm eigentlich nicht.

Bremen - Werder Bremens Neuzugang André Silva wünscht sich angesichts einiger Wechsel und Vereine in den vergangenen Jahren mehr Beständigkeit. „Sicherlich ist es nicht das, was ich anstrebe. Es ist nicht gerade angenehm, sich jedes Mal zu verändern und in einer Situation zu sein, die wirklich unbeständig ist“, sagte der 29 Jahre alte Portugiese bei einer Medienrunde des Fußball-Bundesligisten.

Die Norddeutschen hatten das Leihgeschäft mit Liga-Konkurrent RB Leipzig am Montag bekanntgegeben, wenig später absolvierte Silva sein erstes Training. Bis zum Ende der Saison will sich der Angreifer zurück in den Fokus spielen, bei Leipzig war er zuletzt kaum zum Zug gekommen. Bremens Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz sagte zuletzt: „Wir sind davon überzeugt, dass wir André dahin bringen können, wo er mal war.“

56 Treffer in der Bundesliga

Insgesamt 129 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt und Leipzig stehen in Silvas Laufbahnbilanz, 56 Treffer erzielte er dabei. Der 53-malige Nationalspieler Portugals, der schon für den FC Porto, AC Mailand und FC Sevilla gespielt hatte, war nach knapp zwei Jahren mit Leihunterbrechung bei Eintracht Frankfurt 2021 für 23 Millionen Euro zu RB Leipzig gewechselt.

In der Vergangenheit hat Silva im Dienst der Eintracht und von Leipzig in sieben Pflichtspielen gegen Bremen in sechs Partien jeweils ein Tor erzielt. In der kommenden Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) treten die Norddeutschen beim Tabellenführer FC Bayern München an.