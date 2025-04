Bremen - Oliver Burke von Fußball-Bundesligist Werder Bremen erklärt seine Leistungssteigerung auch mit seiner persönlichen Weiterentwicklung. „Als junger Spieler braucht es manchmal Zeit, um sich zu entwickeln. Ich denke, bei mir hat es einfach etwas länger gedauert“, sagte der Schotte bei einer Medienrunde. Manchmal passierten auch einige Dinge neben dem Fußball. „In der aktuellen Situation habe ich einen klaren Kopf, ich habe ein gutes Privatleben, alles ist geregelt und ich habe ein gutes Leben hier“, sagte der 28 Jahre alte Papa eines Sohns.

Burke: „Große Veränderung in dieser Saison“

„Es ist eine große Veränderung in dieser Saison“, sagte er über seine deutliche Leistungssteigerung. Nachdem er vorher meistens nur von der Seitenlinie zusehen durfte, habe er den Beschluss gefasst, dass sich etwas verändern müsse. Er sei erwachsener geworden.

Der Vertrag des 13-maligen schottischen Nationalspielers läuft im Sommer aus. „Ich möchte nicht so viel über Verträge und Verhandlungen reden, weil es nicht mein Ding ist“, sagte er und verwies auf die Arbeit seines Agenten. „Ich werde in den letzten Spielen alles geben und werde jeden Moment genießen. Dann sehen wir mehr am Ende der Saison“, schob Burke hinterher.

Burke begeistert über Fan-Unterstützung

Burke genießt seinen Stellenwert als Publikumsliebling, diese Position verstärkte er durch seine zwei wichtigen Treffer zuletzt beim 2:1 in Stuttgart. „Es ist einfach wunderbar“, sagte der Angreifer mit insgesamt fünf Saisontreffern in der Liga. „Das ist etwas, davon träumst du als Kind, so eine Fan-Unterstützung wie aktuell zu haben.“

Bei den Bremer Fans ist er schon seit seinem Last-Minute-Siegtreffer im August 2022 beim spektakulären 3:2 in Dortmund im Sympathie-Ranking hoch im Kurs. „Das Dortmund-Spiel hatte einen großen Einfluss, und ich denke, es spielt eine große Rolle bei den Fans“, sagte er. Seitdem habe sich eine schöne Beziehung entwickelt.

Seit dieser Partie in der Premierensaison von Burke an der Weser etablierte sich auch der Name „Der Schotte mit dem Bart“. „Ich habe am Anfang gar nicht gewusst, was das bedeutet“, sagte er. Den Namen findet er cool. Und der Bart soll dran bleiben. „Ich denke nicht, dass das die Frau gut finden würde, ich kann ihn nicht rasieren. Sonst sehe ich zu jung aus.“