Bremens Bürgermeister will wieder heiraten

Bremen - Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (57) will wieder heiraten. „Ich habe nach mehr als 35 Jahren meine erste Jugendliebe wiedergetroffen. Wir leben in einer festen Partnerschaft, beabsichtigen zu heiraten“, sagte der SPD-Politiker der „Bunten“. Die Zukünftige ist die Biologin Kerstin Krüger. „Sie war Professorin für Integrierten Pflanzenschutz, hat viele Jahren in Südafrika gelebt und gearbeitet.“

Bovenschulte hatte vor zwei Jahren die Trennung von seiner Frau Ulrike Hiller bekanntgegeben. „Wir verstehen uns bis heute sehr gut, da ist alles geklärt“, sagte der Bürgermeister. Mit der ehemaligen Staatsrätin hat er zwei Töchter.