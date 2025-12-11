Erstmals in Deutschland: Wie Bremens Jüdische Gemeinde Israels Oberrabbiner empfängt ‒ und was beim Treffen mit Bürgermeister Bovenschulte (SPD) im Fokus stand.

Bremen - Der Oberrabbiner des Staates Israel, Kalman Meir Ber, hat nach dem Beginn seiner ersten Deutschlandreise in Hamburg auch Bremen besucht. Auf Einladung der Jüdischen Gemeinde des Landes traf Ber unter anderem deren Mitglieder, wie die Senatskanzlei mitteilte.

Einstündiges Gespräch mit Bürgermeister Bovenschulte (SPD)

Auf dem Programm stand auch ein einstündiges Gespräch mit dem Präsidenten des Senats, Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), und der Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft, Antje Grotheer (SPD). Im Mittelpunkt der Begegnung standen nach Angaben des Senats die Förderung und der Schutz jüdischen Lebens in Bremen, der interreligiöse Dialog sowie der Kampf gegen Antisemitismus.

Bovenschulte sagte laut Mitteilung, der Besuch des Oberrabbiners zeige, „wie vielfältig und lebendig das jüdische Leben hier ist“. Er sei dankbar für den „offenen, vertrauensvollen und intensiven Austausch“. Man sei sich einig gewesen, dass der Kampf gegen Hass und Hetze sowie gegen jede Form von Antisemitismus eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei.

Ber leitet seit 2024 das Oberrabbinat des Staates Israel

Begleitet wurde Ber bei seinem Besuch von Landesrabbiner Netanel Teitelbaum, der die Reise vorbereitet hatte, sowie weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Jüdischen Gemeinde.

Ber war im Oktober 2024 zum aschkenasischen Oberrabbiner des Staates Israel gewählt worden. Gemeinsam mit dem sephardischen Oberrabbiner David Josef leitet er das Oberrabbinat des Staates Israel, eine staatlich anerkannte religiöse Institution in Jerusalem.

Oberrabbinat ernennt religiöse jüdische Amtsträger in Israel

Das Oberrabbinat ist unter anderem für Eheschließungen, Scheidungen, Übertritte zum Judentum und die Überwachung der jüdischen Speisevorschriften zuständig. Zudem ernennt es religiöse jüdische Amtsträger in Israel und gibt Gutachten zu religiösen Fragen des öffentlichen Lebens heraus.