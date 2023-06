Ein Loch ist in der Wand des Geschäfts eines Schlüsseldienstes im Roland-Center in Bremen-Huchting zu sehen.

Bremen - Nach einem Einbruch bei einem Juwelier in Bremen, bei dem die Diebe die Wände mehrerer Geschäfte durchbrochen haben, hat die Polizei die Wohnungen der mutmaßlichen Täter durchsucht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Im März dieses Jahres hatten Diebe in einem Bremer Einkaufszentrum die Tür eines Friseurgeschäfts aufgehebelt. In dem Geschäft durchbrachen sie die Zwischenwand zu einem Schlüsselservice und arbeiteten sich durch ein Reisebüro und ein Reformhaus bis zu dem Juwelier vor.

Die Polizei verdächtigt drei Bremer im Alter von 17, 19 und 32 Jahren, die Tat begangen zu haben. Bei den Durchsuchungen Ende vergangener Woche stellten die Beamten Beweise wie Werkzeuge, Laptops, Schmuck und Bargeld sicher. Das Amtsgericht hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Durchsuchungsbeschlüsse erlassen.

Das Einkaufszentrum, das von dem Einbruch betroffen war, liegt im Stadtteil Huchting. In einer Mitteilung von März schätzte die Polizei den Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zum Wert der Beute machte die Polizei bislang keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.