Bremen - Die Osterwiese, das zweite große Jahrmarktsvergnügen in Bremen neben dem Freimarkt, hat am Freitagmittag begonnen. Das Gelände auf der Bürgerweide sei voll, sagte eine Sprecherin der Marktleitung. Die Besucherinnen und Besucher ließen sich nicht vom regnerischen Wetter stören. Bis zum 16. April bietet der Jahrmarkt 180 Buden und Fahrgeschäfte. Nur an Karfreitag hat die Osterwiese geschlossen. Am Eröffnungstag sollte es abends um 21.45 Uhr auch ein großes Feuerwerk geben. Zum Programm gehören auch eine Begegnung mit beliebten Prinzessinnen aus Film und Fernsehen (4.4.), ein Besuch des Osterhasen am Gründonnerstag (6.4.) und eine Begegnung mit populären Comic-Helden (13.4.).