In den nächsten Jahren werden viele Menschen im öffentlichen Dienst in den Ruhestand gehen. Das kleinste Bundesland plant deshalb eine Ausbildungsoffensive.

Bremen bietet mehr als 1.000 Ausbildungsplätze an

Bremen bietet deutlich mehr Ausbildungsplätze an. (Symbolbild)

Bremen - Das Land Bremen bietet so viele Ausbildungsplätze an wie nie zuvor. Mehr als 1.000 Plätze für Auszubildende, Dual-Studierende sowie Praktikantinnen und Praktikanten werden ausgeschrieben, wie der Senat beschloss. „Wir stärken mit diesem Ausbildungsjahrgang unter anderem die Polizei und Steuerverwaltung, berücksichtigen aber auch den großen Bedarf an Sozialarbeiterinnen und -arbeitern für die Schulen und das Jugendamt“, teilte Finanzsenator Björn Fecker (Grüne) mit.

Nach den Plänen wird die Polizei mehr als 220 junge Menschen ausbilden, die Feuerwehr mehr als 60. In der Verwaltung können 120 Menschen ihre Ausbildung absolvieren, mehr als 90 Interessierte in der Steuerverwaltung. Außerdem sollen 100 Plätze für diverse andere Ausbildungsberufe wie Anlagemechanikerin, Gärtner oder Fachinformatikerin angeboten werden. Für angehende Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen stehen knapp 220 Plätze für das Anerkennungsjahr zur Verfügung.

Das Aus- und Fortbildungszentrum bietet zusätzlich für bis zu 130 junge Menschen eine einjährige Qualifizierung an. Dieses Angebot richtet sich an Geflüchtete und Menschen, die aus verschiedensten Gründen noch keine duale Ausbildung beginnen können. Sie können unter anderem ihre Sprachkenntnisse verbessern und bekommen Unterstützung bei der Suche nach einer Ausbildung.