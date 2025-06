In einer Testphase will die Stadt Dessau-Roßlau Breakdancer als Ampelmännchen einführen.

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau hat der Stadtrat grünes Licht dafür gegeben, Breakdancer als Ampelmännchen einzuführen. Damit soll an die zentrale Bedeutung der Dessauer Szene für die gesamte Breakdance-Ära in der DDR erinnert werden, heißt es im Abstimmungsergebnis des Stadtrats. Bereits Ende 2023 hatte ein Dessauer Verein die Initiative ergriffen, die ostdeutsche Hip-Hop-Kultur als immaterielles Kulturerbe anerkennen zu lassen. Der Antrag soll im Oktober dieses Jahres gestellt werden. Auch in anderen Städten in Sachsen-Anhalt gibt es besondere Ampelmännchen, darunter etwa Hexen in Wernigerode.