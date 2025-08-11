Der Kader der Basketball Löwen Braunschweig nimmt Konturen an. Die Niedersachsen haben wieder eine interessante Mischung gefunden. Jetzt gehört auch ein Niederländer dazu.

Braunschweig - Die Basketball Löwen Braunschweig haben den niederländischen Nationalspieler David N’Guessan verpflichtet. Der 25-Jährige, der als Center und Forward eingesetzt werden kann, kommt direkt vom US-College der University of Kansas State. In Braunschweig erhält N’Guessan einen Zweijahresvertrag.

„David bringt bereits gute Voraussetzungen mit, um ein Leistungsträger in der BBL zu werden. Aber er wird sich hier nach fünf Collegejahren erst an das physische Spiel unter den Körben gewöhnen müssen“, sagte Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann. Aktuell ist N’Guessan für die niederländische Nationalmannschaft aktiv.