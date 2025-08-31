Kurz vor Schluss kassierte Eintracht Braunschweig gegen Arminia Bielefeld noch ein Ausgleichstor. Der Trainer war nach dieser turbulenten Woche trotzdem stolz.

Braunschweig - Die wohl anstrengendste Woche der ganzen Saison hat man bei Eintracht Braunschweig hinter sich. Vier Tage nach dem epischen Pokal-Aus gegen den VfB Stuttgart erkämpfte sich das Team in der 2. Fußball-Bundesliga ein 1:1 (0:0) gegen Arminia Bielefeld.

Dass der Bielefelder Ausgleich durch Isaiah Young erst in der 89. Minute fiel, sah Braunschweigs Trainer Heiner Backhaus seinen Spielern nach. „Ich bin stolz wie Oskar, dass die Jungs so viel Gas gegeben haben. Sie sind toll, tüchtig und aufrechte Sportsleute“, sagte er.

Nächste Verletzung: Auch Frenkert raus

Christian Conteh brachte die Eintracht in der 64. Minute sogar in Führung. Und das trotz des erneuten Verletzungspechs. Denn Abwehrspieler Lukas Frenkert musste kurz zuvor ausgewechselt werden (51.) und droht länger auszufallen.

Auch deshalb werden die Braunschweiger am letzten Tag der Transferfrist noch einmal aktiv. Mit Stürmer Robert Ramsak (18) von RB Leipzig wird der Torschützenkönig der vergangenen U17-WM zur Eintracht wechseln. Auch ein zentraler Mittelfeldspieler soll noch kommen.