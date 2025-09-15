2. Fußball-Bundesliga Braunschweig-Kapitän für ein Spiel gesperrt
Diese Rote Karte tut besonders weh. Braunschweigs Kapitän muss für eine Notbremse vom Platz. Gegner Darmstadt verwandelt auch noch den fälligen Freistoß. Jetzt ist das Urteil des Sportgerichts da.
15.09.2025, 16:31
Braunschweig - Kapitän Sven Köhler von Eintracht Braunschweig ist nach seiner Roten Karte in der Zweitliga-Partie beim SV Darmstadt 98 für das nächste Heimspiel gegen SV Elversberg gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes.
Der 28-jährige Köhler hatte am Samstag bei der 1:2-Niederlage in Darmstadt einen besonders folgenschweren Platzverweis kassiert. Erst sah er für seine Notbremse in der 85. Minute die Rote Karte. Dann verwandelten die Darmstädter den fälligen Freistoß zum entscheidenden 2:1.