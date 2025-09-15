Diese Rote Karte tut besonders weh. Braunschweigs Kapitän muss für eine Notbremse vom Platz. Gegner Darmstadt verwandelt auch noch den fälligen Freistoß. Jetzt ist das Urteil des Sportgerichts da.

Braunschweig - Kapitän Sven Köhler von Eintracht Braunschweig ist nach seiner Roten Karte in der Zweitliga-Partie beim SV Darmstadt 98 für das nächste Heimspiel gegen SV Elversberg gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes.

Der 28-jährige Köhler hatte am Samstag bei der 1:2-Niederlage in Darmstadt einen besonders folgenschweren Platzverweis kassiert. Erst sah er für seine Notbremse in der 85. Minute die Rote Karte. Dann verwandelten die Darmstädter den fälligen Freistoß zum entscheidenden 2:1.