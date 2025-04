Eintracht Braunschweig kämpft in der 2. Bundesliga gegen den Abstieg. Die Rollen in der Partie beim Tabellenführer Hamburger SV sind klar. Die Niedersachsen sind trotzdem vorsichtig optimistisch.

Will sich von der HSV-Übermacht nicht schrecken lassen: Braunschweigs Trainer Daniel Scherning.

Braunschweig - Beflügelt durch das Erfolgserlebnis gegen den SC Paderborn will sich Eintracht Braunschweig im Spiel beim Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV nicht verstecken. „Wir müssen immer dran glauben, egal wie es steht, denn man kann durch eine individuelle Aktion immer wieder ins Spiel zurückkommen“, sagte Cheftrainer Daniel Scherning vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Volksparkstadion in Hamburg.

Die Rollen in dem Duell sind klar: Der HSV möchte sich von seinem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga nach siebenjähriger Zweitklassigkeit nicht mehr abbringen lassen. Die Gäste aus Braunschweig benötigen als Tabellen-16. noch dringend Punkte, um den Gang in die Drittklassigkeit zu vermeiden. „Trotz der klaren Rollenverteilung für Freitagabend wissen wir aber auch, dass im Fußball nichts unmöglich ist“, sagte Scherning.

Zwei Siege als Mutmacher

Als Mutmacher dient das überraschende 3:2 gegen den Aufstiegskandidaten SC Paderborn am vergangenen Freitag. Aber auch der Blick zurück in den November sorgt für Zuversicht. Damals gewannen die Niedersachsen gegen die Hamburger überraschend mit 3:1.

„In der Hinrunde haben wir gezeigt, dass man sie schlagen kann, auch wenn dafür alles passen muss, damit das ein zweites Mal passiert“, sagte Scherning. „Ich glaube dran und dieser Glaube ist extrem wichtig in dieser Phase.“

Scherning: „HSV hat sich da oben zurecht festgesetzt“

Auch Scherning weiß, dass sich in den vergangenen fünf Monaten in Hamburg einiges verändert hat. Vor allem nach dem Cheftrainer-Wechsel von Steffen Baumgart zu Merlin Polzin erlebt der HSV einen Aufschwung.

„Der HSV hat sich da oben zurecht festgesetzt. Sie haben sich nach dem Trainerwechsel sehr gut entwickelt und konnten viele Spiele danach gewinnen“, meinte der Eintracht-Trainer. „Die individuelle Qualität des Kaders spricht für sich. Eine solche Qualität auf allen Position kann keine andere Mannschaft aus der 2. Liga vorweisen.“