Schon mehrfach ist ein Mehrfamilienhaus in Leipzig von Unbekannten beschädigt worden. Nach einer Brandstiftung ermittelt jetzt eine Extremismuseinheit der Polizei.

Brandstiftung in Leipzig - Extremismusspezialisten ermitteln

Nach einer Brandstiftung in Leipzig-Connewitz ermitteln Extremismusspezialisten der Polizei. (Archivbild)

Leipzig - Nach einer Brandstiftung an einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Connewitz haben Extremismusspezialisten der Polizei die Ermittlungen übernommen. Das frisch sanierte Haus sei in der Vergangenheit bereits mehrmals beschädigt worden, teilte das Landeskriminalamt mit. Ein Bekennerschreiben im Internet deute auf eine politische Motivation hin.

Unbekannte Täter hatten laut Mitteilung in der Nacht zum Dienstag vor dem Eckeingang eines leerstehenden Ladengeschäftes in dem Haus Sperrmüll angezündet. Polizei und Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Schaden könne noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen an dem Haus gemacht haben.