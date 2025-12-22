Oldenburg - Nach zwei Brandstiftungen auf dem Oldenburger Lamberti-Markt sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Der 32-Jährige soll in der Nacht zum 15. Dezember zwei Müllbehälter auf dem Weihnachtsmarkt in Brand gesetzt haben, wie die Polizei mitteilte. Durch das Feuer wurden auch zwei Verkaufsstände und ein Gebäude beschädigt.

Nach der Auswertung von Überwachungsaufnahmen richtete sich der Tatverdacht gegen den 32-Jährigen. Die Polizei nahm ihn wegen des Tatverdachts der Brandstiftung vorläufig fest, als er am Wochenende wegen eines Ladendiebstahls im Raum Leer kontrolliert wurde. Ein Richter erließ Haftbefehl.