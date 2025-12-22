weather starkbewoelkt
  3. Weihnachtsmarkt: Brandstiftung auf Lamberti-Markt - 32-Jähriger in U-Haft

Auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt brennen Mülltonnen, das Feuer beschädigt auch Verkaufsstände. Überwachungsaufnahmen führen zum mutmaßlichen Brandstifter.

Von dpa 22.12.2025, 11:41
Ein 32-Jähriger soll zwei Mülltonnen auf dem Lamberti-Markt in Brand gesetzt haben. (Illustration)
Ein 32-Jähriger soll zwei Mülltonnen auf dem Lamberti-Markt in Brand gesetzt haben. (Illustration) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Oldenburg - Nach zwei Brandstiftungen auf dem Oldenburger Lamberti-Markt sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Der 32-Jährige soll in der Nacht zum 15. Dezember zwei Müllbehälter auf dem Weihnachtsmarkt in Brand gesetzt haben, wie die Polizei mitteilte. Durch das Feuer wurden auch zwei Verkaufsstände und ein Gebäude beschädigt.

Nach der Auswertung von Überwachungsaufnahmen richtete sich der Tatverdacht gegen den 32-Jährigen. Die Polizei nahm ihn wegen des Tatverdachts der Brandstiftung vorläufig fest, als er am Wochenende wegen eines Ladendiebstahls im Raum Leer kontrolliert wurde. Ein Richter erließ Haftbefehl.