Im Hausflur brach das Feuer aus, auch ein Kinderwagen und Möbel stehen in Flammen. Die Ermittler schließen einen technischen Defekt nicht aus - aber auch nicht Brandstiftung.

Frankfurt an der Oder - 18 Menschen sind nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt an der Oder ins Krankenhaus gebracht worden. Acht Bewohner seien wegen des Rauches leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Brand sei nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden.

Das Feuer sei im Hausflur ausgebrochen, nach ersten Vermutungen in der Nähe eines Stromverteilers. Dort seien auch ein Kinderwagen und Möbel abgestellt worden, diese seien ebenfalls in Brand geraten.

„Wir ermitteln auch in Richtung Brandstiftung“, sagte ein Sprecher der Polizei. Vorstellbar wäre etwa, dass die abgestellten Gegenstände im Hausflur von einem Menschen angezündet worden seien. Ursache könnte aber auch ein technischer Defekt im Stromverteiler sein. Die genaue Brandursache werde die Kriminaltechnikabteilung der Polizei ermitteln.