In Saalfeld werden Gebäude mit Brandsätzen beworfen und mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang.

Saalfeld - In Saalfeld sind mehrere Brandsätze auf Gebäude geworfen worden. Den Angaben zufolge seien in der Nacht zu Donnerstag zudem mehrere Graffiti mit verfassungsfeindlichen Symbolen angebracht worden.

Die Wurfbrandsätze entzündeten sich nicht, beschädigten aber die Fassade, teilte die Polizei mit. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Vorfällen werde geprüft und gelte als wahrscheinlich, wie es weiter hieß.

Die Beamten konnten noch am Donnerstag drei Tatverdächtige ermitteln. Es sei zudem zu Durchsuchungen gekommen, wie die Polizei weiter mitteilte. Weitere Details und Hintergründe wurden zunächst nicht genannt. Die Ermittlungen dauern an.