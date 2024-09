Nach dem großen Waldbrand am Brocken werden weiterhin Glutnester in dem unwegsamen Gelände gefunden. Maßnahmen werden nach und nach zurückgefahren. Jetzt geht es um die Ursachenforschung.

Auch am Mittwoch wurden noch kleinere Brandstellen am Königsberg im Harz gefunden. (Archivbild)

Schierke - Am Brocken im Harz beginnt nach dem Waldbrand die Suche nach den Ursachen. Brandursachenermittler sind vor Ort und nehmen ihre Arbeit auf, wie die Stadt Wernigerode mitteilte. Der Feuerwehreinsatz gehe angesichts kleinerer Glutnester unterdessen weiter. Die Löscharbeiten entlang der Bahnstrecke seien am Dienstag erfolgreich gewesen, bei der Lageerkundung am Mittwoch seien aber weitere Glutnester entdeckt worden. Kesselwagen würden derzeit nicht benötigt, blieben aber in Bereitschaft.