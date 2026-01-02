Im zu Ende gegangenen Jahr lief es nicht rund in der Brandenburger Wirtschaft. Wie geht es weiter?

Die Brandenburger Wirtschaft geht nur von einer leichten Belebung in diesem Jahr aus (Archivbild).

Potsdam/Berlin - Die Brandenburger Unternehmen zeigen sich mit Blick auf eine mögliche Erholung der Wirtschaft in diesem Jahr nur zurückhaltend. „Brandenburg ist aktuell in keiner guten Lage“, sagte der Sprecher der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), der „Märkischen Allgemeinen“. „Wir rechnen damit, dass die leichte wirtschaftliche Belebung 2026 allmählich auch in der Mark ankommen wird. Mehr als ein halbes Prozent Wachstum ist aber nicht sehr wahrscheinlich.“

Zahlreiche Unternehmen in Brandenburg leiden derzeit unter US-Zöllen, Energiepreisen und der Konkurrenz aus dem Ausland. Die Unternehmensverbände halten mehr Reformen für nötig, die die Kostenposition der Unternehmen verbessern - vor allem bei Energie, Bürokratie und Lohnzusatzkosten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte sich in seiner Neujahrsansprache unter anderem für wettbewerbsfähige und bezahlbare Energiepreise ausgesprochen.

In Brandenburg war die Wirtschaftsleistung im ersten Halbjahr 2025 preisbereinigt um 1,0 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres. Damit lag Brandenburg auf dem zweitletzten Platz im bundesweiten Ranking - nur im Saarland lief es schlechter.