  3. Plenarsitzung: Brandenburgs Landtag geht mit Kevin in die Weihnachtspause

Zum Abschluss der Plenarsitzung vor Weihnachten kommt noch ein Gedicht oder ein Spruch: Dieser Tradition ist Brandenburgs Landtagspräsidentin Liedtke auch diesmal treu geblieben.

Von dpa 19.12.2025, 14:09
Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hat die Abgeordneten in die Weihnachtspause verabschiedet. (Archivbild)
Potsdam - Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hat die Abgeordneten mit einem Zitat aus dem Film „Kevin - Allein in New York“ in die Weihnachtsferien verabschiedet.

„Nun wissen Sie aus Erfahrung, dass Sie von mir noch so ein 97 Strophen langes Weihnachtsgedicht bekommen - das kriegen Sie natürlich auch in diesem Jahr“, sagte Liedtke und zitierte: „Man kann sich mit vielen Dingen anlegen - aber man kann sich nicht mit Kindern an Weihnachten anlegen.“ 

Der Satz aus dem Film „Kevin - Allein in New York“ von John Hughes wird gesprochen von Kevin McCallister, gespielt von Macaulay Culkin.