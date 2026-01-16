Die Koalition aus SPD und BSW ist bereits Geschichte. Die CDU macht den Weg für Koalitionsverhandlungen mit der SPD frei.

Die Brandenburger CDU unter Landeschef Jan Redmann hat Koalitionsverhandlungen mit der SPD beschlossen (Archivbild).

Potsdam - Die Landesspitze der Brandenburger CDU hat sich klar für Koalitionsverhandlungen mit der SPD positioniert. Der Landesvorstand beschloss einstimmig, Koalitionsgespräche mit der SPD aufzunehmen, teilte die CDU mit. Landeschef Jan Redmann sagte: „Unser Auftrag ist klar: Vertrauen zurückgewinnen – durch gute Arbeit.“

Es könne nicht um partikulare Interessen einzelner Parteien gehen. „Entscheidend ist ausschließlich, dass die Anliegen der Brandenburgerinnen und Brandenburger im Regierungshandeln wiederzufinden sind.“ Brandenburg brauche zudem stabile Mehrheiten.

Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke hatte die SPD/BSW-Koalition in der vergangenen Woche nach mehreren Austritten aus der BSW-Landtagsfraktion für gescheitert erklärt.