Berlin - Knut Abraham ist der neue Polen-Beauftrage der Bundesregierung. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Brandenburger Wahlkreis Elbe-Elster/Oberspreewald-Lausitz wurde „zum Koordinator für die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit ernannt“, wie Abrahams Büroleiter mitteilte.

„Das deutsch-polnische Verhältnis ist mir ein Herzensanliegen. Es lebt vom intensiven zivilgesellschaftlichen Austausch und besonders von lebendigen Beziehungen in der Grenzregion“, sagte Abraham laut der Mitteilung. Man müsse alle politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Herausforderungen entlang der Neiße und der Oder gemeinsam denken.

Abraham ist seit 2021 Bundestagsabgeordneter. Er was bereits Gesandter an der Botschafter Warschau und im Bundestag in der Deutsch-Polnischen Parlamentariergruppe. Abraham folgt auf Dietmar Nietan (SPD), davor hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) das Amt inne.