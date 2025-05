Nils Dunkel liegt im Mehrkampf lange auf Medaillenkurs. Am Ende reicht es knapp nicht für einen Podestplatz bei der Turn-EM in Leipzig. Mixed-Europameister Timo Eder steigert sich im Wettkampf.

Leipzig - Nils Dunkel und Timo Eder sind im Mehrkampf-Finale der Turn-Europameisterschaften in Leipzig leer ausgegangen. Der 28 Jahre alte Dunkel lag vier Geräte lang auf Medaillen-Kurs, büßte zum Schluss aber an Boden ein und wurde mit 80,932 Punkten starker Fünfter. Mixed-Europameister Eder steigerte sich im Wettkampf-Verlauf und belegte nach schwachem Beginn mit 79,231 Zählern den 13. Rang.

Neuer Europameister wurde Adem Asil aus der Türkei mit 82,398 Punkten. Rang zwei sicherte sich der Franzose Leo Saladino (81,430) vor Krisztofer Meszaros aus Ungarn (81,164).

Einen Tag nach seinem Titelgewinn bei der Premiere im Mixed-Finale zusammen mit Karina Schönmaier (Chemnitz) startete der 19-jährige Eder am Pauschenpferd nur mit 13,066 Punkten. Dagegen präsentierte sich Dunkel anschließend stark. Der EM-Dritte von 2022 bekam an seinem Spezialgerät 14,100 Zähler und lag nach dem ersten Durchgang auf Rang drei. Nach 13,500 Punkten an den Ringen ging der Hallenser sogar als Gesamtführender in die dritte Runde. Eder hingegen fiel durch 12,200 Punkte auf den 23. Gesamtrang zurück.

Dunkel lässt Federn, Eder holt auf

Mit 13,266 Punkten behauptete sich Dunkel in den top Drei, während der Ludwigsburger Eder mit 13,433 Zählern eine Aufholjagd startete und diese mit 13,900 Punkten am Barren für Rang 15 fortsetzte. Dunkel wurde für 13,733 Punkte von seinem Trainer Hubert Brylok beglückwünscht und lag weiter in Reichweite der Medaillen.

Timo Eder und sein Heimtrainer Thomas Andergassen freuten sich anschließend über 13,166 Punkte. Dunkel hingegen musste vor dem letzten Gerät Boden mit 12,733 Zähler Federn lassen. Für seine Abschlussübung bekam der Youngster 13,466 Punkte, Dunkel ging mit 13,600 Zählern vom Podium.