Nach der Einigung über die Vergütung von Krankenfahrten zwischen der AOK Nordost und Fahrdiensten sind nun auch die Verhandlungen mit den Ersatzkassen zu Ende gegangen. Was heißt das?

Potsdam - Für alle gesetzlich Versicherten in Brandenburg ist die Kostenübernahme der Krankenfahrten zu Arztpraxen oder Krankenhäusern für dieses Jahr gesichert. Die Arbeitsgemeinschaft Fahrdienste (BAGF) einigte sich nach der AOK Nordost auch mit dem Verband der Ersatzkassen (vdek) Berlin/Brandenburg, teilten beide Seiten mit. Mit der Einigung vor rund einer Woche können die Versicherten der AOK Nordost in Brandenburg wieder regulär Fahrdienste für Krankenfahrten in Anspruch nehmen.

Ministerin: Flächendeckende Versorgung sicher

Gesundheitsministerin Britta Müller (parteilos) sprach von einer sehr guten Nachricht für alle Brandenburgerinnen und Brandenburger. „Die flächendeckende Versorgung der Patientinnen und Patienten, die auf Krankenfahrten angewiesen sind, ist damit auch weiterhin verlässlich sichergestellt“, sagte Müller.

Krankenfahrten sind Transporte beispielsweise zur Dialyse, zu einer Chemotherapie oder zu einer Operation im Krankenhaus oder der Arztpraxis - sie sind meist mit privaten Fahrzeugen, Mietwagen oder Taxis, da anders als beim Krankentransport keine medizinische Betreuung notwendig ist.

Fahrdienste und Ersatzkassen sehen verlässliche Basis

Der Abschluss mit den Ersatzkassen sei ein wichtiger Schritt, um die Rahmenbedingungen für die Fahrdienste im Land verlässlich auszugestalten, sagte der Sprecher der BAGF, Andreas Kaczynski, der Vorstandschef des Paritätischen Wohlfahrtsverbands ist. Für die Einigung seien drastische Maßnahmen erforderlich gewesen.

Die Leiterin der Landesvertretung des Ersatzkassenverbands, Rebecca Zeljar, mit der Einigung gebe es eine verlässliche Grundlage für die bedarfsgerechte Versorgung mit Krankenfahrten in Brandenburg. Während der Gespräche war die Versorgung für die Versicherten der Ersatzkassen nach Angaben beider Seiten stets gesichert.

Vorher Streit um Kosten für Rettungsfahrten

Im Streit um die Finanzierung von Einsätzen, bei denen der Rettungsdienst vor Ort Hilfe leistet - ohne Transport ins Krankenhaus - hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Mittwoch den Krankenkassen Recht gegeben. SPD-Landtagsfraktionschef Björn Lüttmann sagte, es dürfe nun keine neuen Belastungen für Patientinnen und Patienten sowie keine zusätzlichen Unsicherheiten für die Kommunen geben.

Im vergangenen Jahr einigten sich Landkreise und Krankenkassen, dass die Fahrten mit dem Rettungswagen in Brandenburg gebührenfrei bleiben.