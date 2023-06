Eine Lehrerin schreibt in englischer Sprache an die Tafel.

Potsdam - Wegen des großen Lehrermangels weitet Brandenburg sein Stipendien-Programm für künftige Lehrer auf dem Land deutlich aus: In diesem Jahr werden statt wie bisher 25 nun 40 Stipendien für Lehramtsstudentinnen und -studenten ausgeschrieben, die später an einer Schule in den ländlichen Regionen Brandenburgs unterrichten wollen, wie das Bildungsministerium am Donnerstag berichtete. Bewerben können sich ab sofort Lehramtsstudierende bundesweit.

Geboten werden monatlich 600 Euro sowie ein Begleitprogramm mit verschiedenen Fortbildungsangeboten und Netzwerkveranstaltungen. Das Landlehrer-Programm wurde 2021 gestartet, in den beiden Vorjahren wurden insgesamt 49 Stipendien vergeben. Die Förderung beginnt frühestens ab dem 5. Fachsemester und endet mit Abschluss des Lehramtsstudiums in der Regelstudienzeit.

„Brandenburg ist ein attraktiver Standort auch für junge Lehrkräfte“, sagte Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) laut Mitteilung. Mit den Stipendien biete das Land einen weiteren Anreiz für angehende Lehrkräfte. „Schulen abseits der Ballungsräume bieten oft kleinere Klassen und einen engen Zusammenhalt“, sagte Freiberg.

Zur Auswahl stehen mehr als 90 Schulen, die einen großen Bedarf an Lehrkräften haben und sich für deren Ausbildung auch besonders engagieren. Die Stipendiaten verpflichten sich zu einem Praktikum von 20 Tagen, zu einem Praxissemester, dem Referendariat sowie zur Lehrtätigkeit an der Schule für mindestens die Dauer, in der das Stipendium gewährt wurde.