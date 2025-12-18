Kinder in Not sollen in Brandenburg bald schneller Hilfe bekommen: Vier neue Ambulanzen starten 2026. Der Landtag hat darüber abgestimmt. Was ist geplant?

Potsdam - Der Landtag hat sich einstimmig für den Aufbau von Kinderschutzambulanzen in Brandenburg entschieden. „Wir werden Kindeswohlgefährdungen nicht und nie gänzlich verhindern können, aber als Staat und als Gesellschaft müssen wir gewährleisten, dass Gefährdungen schnellstmöglich festgestellt werden und die Betroffenen sofort Hilfe haben“, sagte Gesundheitsministerin Britta Müller (BSW).

Dafür sollen im kommenden Jahr vier Kinderschutzambulanzen in Brandenburg entstehen. Im Fall möglicher Kindeswohlgefährdung sollen die medizinischen Anlaufstellen mit Fachkräften des medizinischen Kinderschutzes und der Kinder- und Jugendhilfe bei der Abklärung helfen. Bisher gibt es noch keine solche Hilfseinrichtung für Jungen und Mädchen, Brandenburg steht damit bundesweit allein da.

BSW-Abgeordnete Jenny Meyer sagte in der Landtagsdebatte: „Brandenburg hat viele engagierte Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe.“ Was fehle, sei ein landesweit tragfähiges System für den Kinderschutz. „Spezialisierte Kinderschutzinstitutsambulanzen können genau diese Lücke schließen.“

Vier Standorte - ein weiterer in Aussicht

Mit einer Anschubfinanzierung sollen im Jahr 2026 die ersten vier Kinderschutzambulanzen an Krankenhausstandorten in Eberswalde, Lauchhammer, Neuruppin und Potsdam starten, wie es weiter hieß. In Potsdam wird die Kinder- und Jugendklinik im April 2026 die Ambulanz eröffnen, wie die Ernst-von-Bergmann-Gruppe mitteilte. Ein fünfter Standort in Cottbus ist den Ministerien zufolge in Aussicht.