Potsdam - Die letzten Corona-Beschränkungen des Landes sollen in Brandenburg zum 1. März wegfallen. Das Kabinett entschied am Dienstag, dass die Maskenpflicht für Besucher in Räumen von Obdachlosenunterkünften und Flüchtlingseinrichtungen sowie die Testpflicht für nicht geimpfte oder nicht genesene Beschäftigte in Flüchtlingseinrichtungen, psychiatrischen Krankenhäusern und Jugend- und Seniorenheimen dann entfallen.

Die Corona-Verordnung wird aufgehoben. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte: „Jetzt hat sich die Infektionslage deutlich entspannt.“ Die Bundesregierung will fast alle bundesweiten Schutzmaßnahmen zum 1. März enden lassen, bis auf die Maskenpflicht für Besucher in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen.