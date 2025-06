Potsdam - Brandenburg hat nach Angaben von Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) das europäische Ziel zum Rückgang klimaschädlicher Treibhausgase bereits übertroffen. Im Jahr 2024 habe Brandenburg 57 Prozent des Ausstoßes an Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 eingespart, sagte Keller im Landtag in Potsdam. Damit habe das Land das EU-Ziel fünf Jahre früher erreicht.

Die Europäische Union (EU) will ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Die Bundesregierung hat sich bis 2030 eine Verringerung um 65 Prozent zum Ziel gesetzt. Brandenburg will 74 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 ausstoßen. Keller sagte, die SPD/BSW-Landesregierung wolle auch künftig in Klimaschutz investieren. Der Schutz des Klimas ist seit Dezember im Wirtschaftsressort angesiedelt.

AfD gegen Mittel für Klimaschutz

Die AfD lehnt Mittel für Klimaschutz ab. AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt sagte, der Einfluss des Menschen auf den Klimawandel sei „allenfalls marginal“. Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UN) strebt Maßnahmen gegen einen menschengemachten Klimawandel an, dessen Folgen als Gefahr für die Ökosysteme gesehen werden.