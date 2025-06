Mobbing an der Schule

Berlin - Der Berliner Integrationsstaatssekretär Max Landero hat der Einschätzung von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hinsichtlich möglicher Fehler beim Umgang mit einem homosexuellen Lehrer widersprochen. Der Lehrer hätte Hilfe und Unterstützung gebraucht, sagte Landero (SPD) im Bildungsausschuss. „Wir sehen schon Ansätze, dass wir dort strukturelles Versagen haben.“ Es gehe nun darum, gemeinschaftlich zu versuchen, es besser für die Zukunft zu machen.

Die Senatorin Günther-Wünsch hatte zu einem früheren Zeitpunkt erklärt, es könne nicht von einem kollektiven Versagen oder einem Versagen des Systems gesprochen werden.

Der Lehrer Oziel Inácio-Stech ist nach eigenen Angaben an der Carl-Bolle-Grundschule in Moabit von Schülern monatelang beschimpft, beleidigt und gemobbt worden. Er beklagte zudem Mobbing und falsche Vorwürfe durch eine Kollegin. Er kritisierte Schulleitung, Schulaufsicht und Bildungsverwaltung, ihm nicht geholfen zu haben. In dem Zusammenhang sprach er von einem „kompletten Systemversagen“.

Pantisano hatte mehrere Gespräche mit dem Lehrer

Landero sagte, er selbst habe Inácio-Stech noch nicht getroffen. Der Ansprechpartner Queeres Berlin, Alfonso Pantisano, habe aber frühzeitig mit ihm Kontakt aufgenommen. Es habe eine Reihe von Gesprächen gegeben - „im ersten Schritt eher emotional-stützend“ angesichts der Leidensgeschichte, die einen erheblichen Druck für die betroffene Person bedeute.

Landero ist Staatssekretär für Integration und Antidiskriminierung in der Sozialverwaltung von Senatorin Cansel Kiziltepe (SPD). Dort ist auch die Stelle des Ansprechpartners Queeres Berlin angesiedelt.