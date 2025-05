Oldenburg - Nach der mutmaßlichen Brandstiftung an sechs Orten in Oldenburg ermittelt die Polizei weiter gegen drei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren. Sie sind auf freiem Fuß. Die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft der Beschuldigten seien nicht gegeben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Untersuchungshaft darf nur angeordnet werden, wenn ein dringender Tatverdacht besteht und ein Haftgrund wie Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr vorliegt. Die U-Haft muss zudem verhältnismäßig sein.

Brennende Autos und Mülltonnen

In der Nacht zu Sonntag und in den frühen Morgenstunden brannten insgesamt vier Autos aus, zwei weitere Wagen wurden nach Angaben der Polizei erheblich beschädigt. Weiter gerieten zwei Mülltonnen und eine Tanne in Brand. Die Feuerwehr löschte alle Brände. Die Ermittler entdeckten außerdem zwei brennende Glasflaschen an einem Streifenwagen, der zur Reparatur in einer Werkstatt stand. Auto und Werkstatt gerieten laut Polizei nicht in Brand. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und versuchter Brandstiftung in alle Richtungen und prüft auch einen politisch motivierten Hintergrund. Im Rahmen der Ermittlungen gegen die drei beschuldigten jungen Männer wurden am Sonntag auf richterliche Anordnung mehrere Objekte durchsucht. Die Einsatzkräfte stellten Beweismittel und Drogen sicher.