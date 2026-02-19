Die Täter schlagen meist in der Nacht zu. Immer wieder sind auch in Sachsen Fahrzeuge Zielscheibe von Brandanschlägen.

Dresden - Durch Brandanschläge auf Fahrzeuge ist 2025 in Sachsen einen Schaden von 1,6 Millionen Euro entstanden. Das gab das Innenministerium Sachsen in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Carsten Hütter bekannt. Insgesamt wurden 14 Fälle aufgelistet. Menschen waren nicht verletzt worden. Der größte Sachschaden - 600.000 Euro - entstand bei einem Anschlag auf zwei Lastkraftwagen am 7. November in Leipzig.

Hütter machte für die Straftaten in erster Linie Linke verantwortlich und kritisierte Innenminister Armin Schuster (CDU), das nicht zu benennen. Das Ministerium hatte mitgeteilt, dass in allen Fällen der polizeiliche Staatsschutz gegen Unbekannt ermittelt, bislang aber keine Festnahmen, Untersuchungshaft oder Verurteilungen erfolgt seien. Hütter forderte, die linke Szene stärker mit geheimdienstlichen Mitteln zu bekämpfen.