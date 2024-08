Kurz vor der Landtagswahl wird ein Wahlkampfauto der CDU in Leipzig angezündet - es brennt völlig aus. Leipzigs CDU-Chef zeigt sich entsetzt.

Brandanschlag auf Wahlkampfauto der CDU in Leipzig

Leipzig - Einen Tag vor der Landtagswahl in Sachsen haben Unbekannte ein Wahlkampfauto der CDU in Leipzig angezündet. Das Fahrzeug brannte in der Nacht komplett aus, verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Es werde von Brandstiftung ausgegangen. Der Vorsitzende der Leipziger CDU, Andreas Nowak, zeigte sich entsetzt über den Vorfall. „Dieser feige politisch-kriminelle Anschlag ist ein Anschlag auf uns alle“, sagte er laut Mitteilung. Politische Gewalt, auch gegen Sachen, sei mit nichts zu rechtfertigen. „Dieser Anschlag ist gemeingefährlich.“

Nach Polizeiangaben war das Auto in der Nacht zum Samstag gegen 2.55 Uhr in Brand geraten. Wie das Fahrzeug angezündet worden war, ist bislang unklar. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge.