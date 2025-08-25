Brandspuren sind nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf den Berliner Cannabis-Shop zu sehen.

Berlin - Auf ein Cannabis-Geschäft in Berlin-Mitte ist ein Brandanschlag verübt worden. In der Nacht wurde nach Polizeiangaben ein Mensch beobachtet, der erst eine Flüssigkeit auf die Schaufensterscheibe ausschüttete und dann ein Loch in diese schlug. Dann habe die Person einen Gegenstand davor angezündet.

Alarmierte Feuerwehrleute konnten das Feuer löschen. Einige Stunden nach der Tat waren die Spuren noch deutlich sichtbar. Das Loch in der Scheibe war abgeklebt.

Zusammenhang zu anderem Brandanschlag?

Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Sie prüft dabei auch, ob es einen Zusammenhang gibt zu einem weiteren Brandanschlag auf einen Cannabis-Shop in Berlin-Mitte, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ende Juli hatten laut „Berliner Kurier“ Unbekannte in der Brunnenstraße versucht, die Scheibe des Geschäfts einzuschlagen und mit Molotow-Cocktails Feuer zu legen.

Auch zu diesem Fall ermittelt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes, wie der Polizeisprecher sagte. Zum derzeitigen Zeitpunkt gebe es noch keinen Anhaltspunkt für einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen, hieß es.