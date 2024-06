Greußen - Ein Feuer in einem Reihenmittelhaus in Greußen (Kyffhäuserkreis) hat einen Schaden von schätzungsweise 120.000 Euro verursacht. Das Haus, in dem der Brand ausgebrochen war, sowie ein weiteres Reihenhaus wurden vollständig zerstört, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Zwei weitere Reihenhäuser nebenan wurden beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache war zunächst unklar.