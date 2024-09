Bremen - Ein Lagerhallenbrand hat in der Nacht zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Bremen geführt. Im Hafen der Stadt gingen in einem dreigeschossigen Lagerhallenkomplex unter anderem Holzpaletten und Shisha-Kohle in Flammen auf, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzte gab es nicht.

Mehr als 100 Feuerwehrleute und auch Drehleiterfahrzeuge kamen zum Einsatz, wie es hieß. Nach etwa dreieinhalb Stunden brachten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Die Löscharbeiten sollten noch bis zum späten Morgen andauern. Danach soll die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Das Obergeschoss sowie die Dachkonstruktion wurden den Angaben nach stark beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.