In thüringischen Mühlhausen brennt seit dem Morgen ein Wohnhaus. Es gibt einen Verletzten und mehrere Explosionen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Mühlhausen - Wegen eines Wohnhausbrands läuft aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehr in Mühlhausen. Laut einer Sprecherin der Stadt im Nordwesten Thüringens gab es mehrere Explosionen. Der Bewohner des Hauses wurde demnach schwer verletzt und liegt im Krankenhaus.

Nach Einschätzung des Einsatzleiters der Feuerwehr sei der Brand mutwillig gelegt worden. Medienberichte über im Haus verteilte Benzinkanister konnte die Sprecherin nicht bestätigen, das müsse die Polizei ermitteln.

Auch Berichte über einen verletzten Feuerwehrmann bestätigte sie nicht. Es habe einen Teileinsturz gegeben, bei dem ein Feuerwehrmann betroffen gewesen sei, ihm sei aber nichts Schlimmes passiert. Es sei zwischenzeitlich eine sehr herausfordernde Einsatzlage gewesen, sagte sie. Insgesamt seien 60 Einsatzkräfte vor Ort. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, es gebe aber noch Nachlöscharbeiten.