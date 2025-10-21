Altenburg - Eine Rentnerin ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Langenleuba-Niederhain ums Leben gekommen. Ihr 91 Jahre alter Ehemann sei mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte das Lagezentrum mit. In dem Haus sei es am Vormittag aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung beziehungsweise Explosion gekommen. Dadurch standen das Obergeschoss und der Dachstuhl in Flammen. Das Haus ist laut Feuerwehr einsturzgefährdet. Laut MDR Thüringen hatten Zeugen einen lauten Knall gehört. Die Ermittlungen dauern an.