Grimma - Ein Brand in einer Werkstatt und einem Unterstand in Grimma im Landkreis Leipzig hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Auf den rund 600 Quadratmetern standen Baumaschinen und Materialien sowie die Werkstatt selbst in Flammen, wie die Feuerwehr am Montagabend mitteilte. Niemand sei verletzt worden, hieß es. Die Ursache des Brandes und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst unbekannt. Insgesamt waren 80 Feuerwehrleute im Einsatz, die ein Ausbreiten der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern konnten.

In der Nacht wurde mit Hilfe von schwerem Gerät gegen Glutnester vorgegangen und eine Brandwache eingerichtet, um zu verhindern, dass die Flammen wieder auflodern. Die Löscharbeiten werden bis in die Morgenstunden andauern, teilte die Feuerwehr mit.