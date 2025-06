Am Samstagmorgen brennt es in einem Wasserwerk im Landkreis Emsland. Was ist genau passiert?

Brand in Wasserwerk - Kein Trinkwasser am Morgen

Am Samstagmorgen brannte es in einem Wasserwerk im Landkreis Emsland. (Symbolbild)

Haren - In Haren (Landkreis Emsland) hat es in einem Wasserwerk gebrannt. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, fiel dadurch am Samstagmorgen die Trinkwasserversorgung in einigen Ortschaften der Region aus. Welche Gebiete genau betroffen waren, ist den Angaben zufolge derzeit noch unklar. Das Feuer wurde mittlerweile gelöscht, und die Wasserversorgung funktioniert wieder.

Der Brand entstand in einem Akku innerhalb des Wasserwerkes. Den ersten Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden etwa 50.000 Euro. Zur Brandursache konnte die Sprecherin noch keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.