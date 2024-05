Am Montagnachmittag war ein Feuer in einer Lagerhalle eines Torfwerks im Emsland ausgebrochen. Der Schaden bewegt sich nach ersten Erkenntnissen im siebenstelligen Bereich.

Brand in Surwolder Torfwerk: Schaden in Millionenhöhe

Surwold - Bei dem Brand in einem Torfwerk in Surwold im Landkreis Emsland ist am Montag ein hoher Sachschaden entstanden. Laut einer Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen wird nach ersten Einschätzungen von einer Summe im Millionenbereich ausgegangen. Die Ursache des Feuers sei weiterhin unklar.

Der Brand war am Montagmittag in einer Lagerhalle auf einem Firmengelände entstanden, es entwickelte sich eine große Rauchwolke. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen sollen acht Einsatzkräfte leicht verletzt worden sein.