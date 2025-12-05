Im Landkreis Mittelsachsen beschädigt ein nächtlicher Brand ein Reihenhaus und ein angrenzendes Gebäude. Mehrere Menschen werden verletzt – darunter auch zwei Kinder.

Nach Angaben der Polizei wurde die Feuerwehr gegen 22.45 Uhr zu einem Reihenhaus am Clemens-Pfau-Platz gerufen. (Symbolbild)

Rochlitz - In Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) hat am Donnerstagabend ein Brand fünf Menschen schwer verletzt und ein Reihenhaus zerstört. Nach Angaben der Polizei wurde die Feuerwehr gegen 22.45 Uhr zu einem Reihenhaus am Clemens-Pfau-Platz gerufen. Das Feuer breitete sich von den Wohnräumen auf das Dach aus und erfasste anschließend auch ein angrenzendes, unbewohntes Gebäude, wie es weiter hieß.

Fünf Bewohner und Bewohnerinnen im Alter von 9, 11, 18, 36 und 42 Jahren wurden den Angaben zufolge schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Beide Gebäude seien unbewohnbar. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache laufen Ermittlungen.