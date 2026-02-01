Dahme/Mark - Ein Brand in einer Restaurantküche hat für eine Evakuierung in Dahme/Mark (Landkreis Teltow-Fläming) gesorgt. Laut Polizeiangaben gerieten am Samstagabend Küchenutensilien in Brand. Demnach wurden sowohl die Restaurantgäste als auch die Bewohner eines darüber liegenden Pflegeheims in Sicherheit gebracht. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren, hieß es. Verletzt wurde niemand.