In der Stendaler Innenstadt ist in einem China-Restaurant ein Feuer ausgebrochen. Eine wichtige Kreuzung war für mehrere Stunden gesperrt.

Brand in Restaurant in der Stendaler Innenstadt

In der Innenstadt von Stendal hat es in einem Restaurant gebrannt. (Symbolbild)

Stendal - In einem China-Restaurant in Stendal hat es gebrannt. Ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Für die Löscharbeiten habe eine wichtige Kreuzung am Südwall fast drei Stunden gesperrt werden müssen. Die Brandursache und auch die Schadenshöhe seien noch unklar. Personen haben sich den Angaben zufolge nicht im Gebäude befunden. Von dem Brand sei nur das Restaurant und keine umliegenden Gebäude betroffen gewesen.