In einem Blumengeschäft bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückt aus und kann ein Ausbreiten der Flammen verhindern.

Brand in Neuköllner Blumenladen - Feuer gelöscht

Berlin - In einem Blumenladen in Berlin-Neukölln ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Betroffen war den Angaben zufolge ein Anbau des Geschäfts. Rund zehn Quadratmeter hätten gebrannt.

Ein Kind aus einem nahegelegenen Gebäude kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Ursache des Feuers und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst offen.