Die Feuerwehr wird zu einem Mehrfamilienhaus in Neukölln gerufen. Dort ist in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Falsch geparkte Autos erschweren zunächst den Einsatz.

Berlin - Drei Bewohner sind bei dem Brand einer Wohnung in Berlin-Neukölln leicht verletzt worden. Die Flammen brachen am Morgen im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Schöneweider Straße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach waren 50 Einsatzkräften vor Ort.

Ersten Erkenntnissen zufolge brannten ein Zimmer und Teile des Flurs. Rauch sei im Treppenhaus aufgestiegen und aufgrund der Bauweise seien aufwendige Kontrollen nötig gewesen. Zwischen der Brandwohnung und der Wohnung darüber mussten laut den Angaben die Decke und der Boden geöffnet werden. Der Brand sei aber unter Kontrolle gebracht worden.

Falschparker behinderten Einsatz

Die drei Bewohner brachten sich selbstständig in Sicherheit und wurden nach einer Sichtung durch den Notarzt in eine Klinik gebracht. Weitere Bewohner wurden vor Ort betreut, blieben aber unverletzt. Die Brandwohnung und die Wohnung darüber sind zurzeit nicht bewohnbar. Laut Feuerwehr behinderten falsch geparkte Autos das Verlegen der Schläuche zu Beginn des Einsatzes.